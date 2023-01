Due open day per arruolare nuovi studenti

Dopo la partenza in salita comprensibile, era il primo anno di operatività - con poche classi - la sezione di Bellaria Igea Marina dell’Istituto alberghiero Malastesta di Rimini punta decisamente ad aumentare il numero di studenti. Per questo sono al via due open day nei quali la preside Ornella Scaringi, insieme al Gruppo orientamento "illustreranno l’offerta formativa". L’apertura al pubblico - futuri studenti e relative famiglie - è fissata in mattinata, dalle dieci alle dodici. E’ necessario prenotare il proprio appuntamento.