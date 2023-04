Due operai specializzati per la lavorazione del legno

L’azienda Cu.Fe.Ma. srl di Montegridolfo, realtà specializzata nella realizzazione di semilavorati per l’arredamento, contract di uffici, barche e alberghi, sta cercando due operaie da adibire alle macchine a controllo numerico usate nel settore legno. La mansione prevede l’uso della foratrice, della bordatrice, del calibro e la conoscenza delle parti che compongono un mobile. I candidati (o le candidate) dovrebbero preferibilmente aver già maturato un’esperienza anche minima nella mansione, ma verranno prese in considerazione anche persone senza esperienza, ma con la voglia di imparare il mestiere.

Viene richiesto l’uso di base del computer e il possesso di un mezzo di trasporto proprio, per poter raggiungere agevolmente il luogo di lavoro. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato, l’orario previsto è a tempo pieno. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale lavoro e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.