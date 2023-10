Due piazze intitolate alla famiglia Farini

Un patto d’amicizia tra i Comuni di Montescudo - Monte Colombo e Russi. Minimo comun denominatore: la famiglia Farini, la cui storia si lega a filo doppio a quella dei due paesi romagnoli. Dopo la firma del gemellaggio avvenuta a Russi il 16 settembre scorso, analoga cerimonia si è svolta ieri mattina in Valconca, alla presenza di Antonio Patuelli (cittadino onorario di Russi, presidente ABI e del gruppo bancario La Cassa di Ravenna), del sindaco Gian Marco Casadei, dei rappresentanti di istituzioni, fondazioni, sindacati locali e dei cittadini. Nell’occasione sono state inaugurate due lapidi sulla facciata del municipio. Inoltre, una piazza nel centro storico di Montescudo è stata intitolata a Luigi Carlo Farini, mentre al figlio Domenico Farini, è stata dedicata l’attuale piazza del municipio. Luigi Carlo Farini, medico, scienziato, storico, patriota e statista italiano, è stato più volte ministro e anche presidente del Consiglio dei Ministri. Il figlio Domenico Farini, militare e uomo di Stato, è l’unico italiano a essere stato sia presidente della Camera dei deputati sia presidente del Senato. Il primo fu medico di famiglia a Montescudo nel 1834 e 1835, dove il 2 luglio 1834, nacque il figlio Domenico. I discendenti dei Farini, pur non potendo essere presenti alla cerimonia, hanno voluto essere vicini ai due Comuni, inviando una lettera di ringraziamento. In rappresentanza del Comune di Russi, oltre alla sindaca Valentina Palli, erano presenti gli assessori Grazia Bagnoli, Jacta Gori, Monica Grilli, Alessandro Donati, alcuni consiglieri comunali e gli ex sindaci Daniele Bolognesi, Pietro Vanicelli, Giorgio Brunelli. "L’amministrazione comunale di Montescudo-Monte Colombo - ha affermato il sindaco Gian Marco Casadei - prevede tra le proprie finalità il rafforzamento del dialogo tra i cittadini con i popoli di altre realtà, allo scopo di favorire l’emergere di una cittadinanza attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore sensibilità verso le diversità culturali e di rafforzare la componente educativa delle attività di gemellaggio, quale contributo alla diffusione di una cultura moderna,atta a favorire il sentimento di appartenenza al mondo".