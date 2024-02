Due pontoni in arrivo al portocanale

Rischio collisione al porto. In senso solo figurato, per fortuna. Ma da quanto si prospetta per la primavera, ci sarà un... certo affollamento. Di draghe, alias pontoni. Insomma, non proprio barchette di 4 metri. Infatti l’intervento (atteso da anni e finalmente in arrivo) di allungamento del molo di levante, almeno per la parte della collocazione dei ’massi ciclopici’ anti burrasca, è previsto da fine febbraio o inizio marzo a fine aprile - inizio maggio. E proprio fine aprile - primi di maggio è il periodo nel quale tradizionalmente (salvo non auspicabili ritardi) la draga de La Dragaggi di Mestre effettua i necessari lavori di rimozione dei fanghi fluviali. Insomma, sarà necessario un perfetto coordinamento da parte del committente. Il Comune.

m.gra.