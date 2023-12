Due posti da impiegato presso lo studio Ciuffoli

Lo studio Ciuffoli di Morciano sta cercando due figure da inserire nel proprio team. La prima professionalità riguarda un impiegato da adibire alla tenuta contabile di imprese e professionisti, con inserimento fatture, prima nota, movimenti banca, liquidazioni Iva, bilanci e dichiarativi. Si chiede diploma ragioneria, conoscenza pacchetto Office (Word, Excel), gradita la conoscenza di Teamsystem, patente B e auto propria. Si offre contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. La seconda ricerca è per un apprendista impiegato in possesso del diploma di ragioneria, conoscenza del pacchetto Office (Word ed Excel), patente B e auto propria. Contratto di apprendistato, orario a tempo pieno. Annunci rivolti ad ambosessi. Per verificare ulteriori requisiti e per candidarsi occorre collegarsi al portale ‘Lavoro per te’, selezionare la mansione di interesse e seguire le istruzioni.