Due posti da meccanici per azienda di Viserba

Un’azienda metalmeccanica con sede a Viserba di Rimini cerca due operai meccanici da adibire alla riparazione di parti meccaniche, oleodinamiche, elettriche di carrelli elevatori. Le mansioni a cui saranno adibiti questi lavoratori comprenderanno la guida di autocarro come officina mobile, guida di carrelli elevatori, utilizzo di scala, trapano e chiavi inglesi. Si richiede un diploma di meccanica/meccatronica, buona conoscenza del computer e di internet, patente B e preferibile anche patente C. Il contratto sarà a tempo determinato o di apprendistato, in base alle caratteristiche dei candidati che saranno selezionati. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’, per candidarsi cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.