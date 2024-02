Due posti in magazzino e uno in amministrazione

Due aziende riccionesi stanno cercando personale su ‘Lavoro per te’. Il primo annuncio riguarda due addetti al magazzino e alle consegne, i quali dovranno utilizzare macchinari per l’impacchettamento di cozze e vongole e consegnare i prodotti con furgone aziendale. Si richiede patente B, gradito il patentino per il muletto. Contratto a tempo determinato con inizio a metà marzo. Orario di lavoro dalle 7 alle 13, più due pomeriggi dalle 15 alle 17, con un giorno di riposo infrasettimanale.

Un’altra inserzione riguarda la ricerca di un impiegato amministrativo da adibire all’inserimento dei documenti di trasporto e al contatto con clienti e fornitori. Si chiede in via indispensabile il diploma di scuola media superiore. Richiesta anche la conoscenza base di Word ed Excel, capacità di problem solving e, preferibilmente, auto propria e patente B. Contratto a tempo determinato con inizio in marzo. Orario a tempo parziale (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13). Annunci rivolti ad ambosessi.