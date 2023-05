Due posti per camionisti e uno da magazziniere

Due società di San Marino stanno pubblicando ricerche di personale attraverso i Centri per l’impiego del Riminese. La prima inserzione riguarda una consolidata azienda del settore dedicato ai prodotti per gli animali, a cui serve un magazziniere che si dovrà occupare delle attività di picking e di carico e scarico delle merci. Requisito preferenziale è avere esperienza pregressa nell’utilizzo di carrelli elevatori, l’attestato di conduttore e la patente B. Assunzione a tempo determinato con percorso di stabilizzazione. Orario a tempo pieno con turni 6-14 e 12-20.

Il secondo annuncio riguarda l’azienda Alfa Lum spa, che sta cercando due camionisti muniti di patente C o CE e con esperienza. Le loro mansioni: trasporto, ritiro, carico-scarico serramenti, vetri e accessori. Contratto a tempo determinato. Orario a tempo pieno (ore 8-12 e 13-17). Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.