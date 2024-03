Due progettisti qualificati per impianti elettrici

Un’azienda di Riccione cerca due progettisti che si occupino della progettazione impianti elettrici civili, industriali, fotovoltaici, pratiche di connessione, computazione interventi progettati. Requisito indispensabile il diploma di perito industriale elettrotecnico o la laurea in ingegneria. Occorre avere padronanza dei programmi Autocad, Primus, Word, Office, Adobe, Acrobat. Il contratto di assunzione previsto è a tempo determinato, da subito, con possibilità di proroga. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.