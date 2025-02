Due serate a ritmo di funk e soul con i Dadfunk e Sulene Fleming

Oggi e domani al Teatro Supercinema di Santarcangelo echeggeranno le note funk e soul dei Dadfunk, per l’occasione accompagnati dalla talentuosa Sulene Fleming, voce d’eccezione appartenuta ai leggendari Brand New Heavies. Sul palco, con un repertorio che spazia tra brani originali e grandi classici del funk e del soul, sei musicisti apprezzati oltre i confini del nostro Paese, si tratta di Francesco Mendolia (batterista degli Incognito), Emiliano Pari (tastierista e direttore musicale dei Dirotta Su Cuba), Donato Sensini (sax storico di Massimo Ranieri), Francesco Benotti (chitarrista milanese) e Marcello Sutera (bassista), che vanta collaborazioni con Dennis Chambers, Peter Erskine e Trilok Gurtu. Insieme faranno echeggiare un unico e travolgente groove che coinvolgerà e conquisterà il pubblico. Per l’occasione non mancheranno alcuni apprezzati ospiti come Nicola Peruch, rinomato pianista che ha collaborato a lungo con Zucchero Fornaciari, Filippo Tirincanti, chitarrista riminese che vanta collaborazioni con internazionali come Terence Trent D’Arby e Callà Mc, nonchè Gionata Costa, che con Massimo Machez presenterà il nuovo singolo Invece è andata così. I concerti, organizzati dal Collettivo Funk in collaborazione con il Teatro Supercinema di Santarcangelo, sono di certo un’occasione per chi ama la musica suonata dal vivo, che fonde passione e professionalità. Le due serate esclusive, che celebrano la musica nella sua forma più pura, cominceranno alle 21,30 (biglietti disponibili su sito ufficiale del Teatro Supercinema e alla biglietteria della struttura).

Nives Concolino