Due tecnici progettisti per impianti elettrici

Attività di Riccione seleziona due tecnici progettisti di impianti elettrici che abbiano un’esperienza pregressa nella progettazione di impianti elettrici civili e industriali fotovoltaici. Come titolo di studio indispensabile viene indicata la laurea in ingegneria o, in alternativa, il diploma di perito tecnico industriale elettrico. Vengono richieste, inoltre, capacità nelle pratiche di connessione e computazione degli interventi progettati e conoscenze informatiche specialistiche (Autocad, Primus, Word, Office, Adobe Acrobat). L’assunzione prevista è a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. Per inviare il proprio curriculum occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’, selezionare l’inserzione che interessa e seguire le istruzioni indicate.