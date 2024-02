Due ufficiali e 4 agenti assunti nella Municipale

Più agenti e mezzi per il comando della polizia locale di Riccione. La municipale ha deciso di assumere due ufficiali e quattro agenti, tutti con contratto a tempo indeterminato. L’obiettivo, spiegano dal municipio, è quello di assicurare una strategia operativa finalizzata a garantire un maggiore presidio e controllo del territorio. L’amministrazione comunale ha indetto un bando per l’assunzione dei quattro agenti e due ufficiali. La selezione si è già conclusa. I nuovi agenti andranno a potenziare il comando che già un anno fa ha visto un aumento del personale con dieci nuove assunzioni. Quella di prediligere contratti a tempo indeterminato è invece una novità. Era da cinque anni che non accadeva. La scelta è stata dettata dalla necessità di avere personale in pianta stabile, limitando il turnover, e costituendo un corpo che conosca al meglio il territorio in cui si muove. Allo stesso modo il Comune ha deciso di emettere bandi in proprio senza attingere ad altre graduatorie. In questo modo i municipio cercano agenti con maggiore qualifica. Oltre agli agenti saranno potenziate anche le unità cinofile. Oltre alle due già in servizio, Ziko e il neo entrato in squadra Dark, presto ne verrà arruolato un terzo. Saranno utili nelle attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dunque più agenti per il comando della municipale, ma anche più mezzi. Le ultime auto arrivate sono una Alfa Romeo Mito e una Ford Ecopsort nei primi giorni di febbraio. Possono sembrare modelli insoliti per la municipale, in effetti è così. Non si tratta di acquisti. Le auto sono arrivate a costo zero. Sono veicoli confiscati dalle forze dell’ordine e successivamente incamerati come beni dello Stato. Il Comune ne aveva fatto richiesta in passato. Dal 2021 ad oggi sono arrivate 8 auto e una moto senza pagare un euro. Oggi sono patrimonio comunale e vengono utilizzate come auto civetta per servizi in borghese.

a.ol.