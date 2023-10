Due vescovi sull’altare nel giorno del ricordo

Ancora una volta Riccione si è stretta in massa attorno ai parenti delle vittime del drammatico incidente dell’anno scorso, costato la vita a sette persone, operatori e ospiti del Centro21. L’ha fatto nella gremitissima chiesa di San Martino, in viale Diaz, dove centinaia di persone hanno partecipato alla messa concelebrata dal vescovo Nicolò Anselmi assieme al suo predecessore Francesco Lambiasi. Sull’altare anche i diaconi di altre parrocchie, padre Pierangelo arrivato da Caserta e il parroco don Alessio Alasia, che all’inizio della celebrazione, tra la commozione dei presenti ha scandito i nomi dei sette ‘angeli’: Massimo Pironi, ex sindaco e volontario, Romina Bannini, educatrice, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri, seguiti dal centro di viale Limentani. Tra le panche, oltre ai parenti delle vittime, in parte arrivati anche da fuori, numerose personalità civili e militari, semplici cittadini, imprenditori, sportivi e politici di schieramenti opposti, compreso l’ex sindaco Massimo Masini e Daniela Angelini, nonché la commissaria prefettizia Rita Stentella. "Non mi sento estraneo a questo momento, perché pur non essendo qui l’anno scorso questo fatto doloroso mi ha colpito tanto – ha esordito il vescovo Anselmi –. Il conoscere le famiglie oggi mi ha emozionato. Siamo qui a pregare per questi sette amici, ma in realtà da lassù sono loro a pregare per noi, vegliano su noi e ci guardano. Sono vivi, sono con noi e ci aspettano". Commovente il momento in cui ha ricordato "Alfredo e Rossella, i due promessi sposi che in questo periodo sarebbero convolati a nozze" e quindi tutti gli altri: "Molti un anno fa si saranno chiesti dov’è Dio – ha proseguito Nicolò –. A distanza di un anno possiamo dire che per loro intercessione sono nate cose nuove. L’offerta della loro vita ha generato altri frutti nei cuori di tante persone, ne sono certo. La vita di questi nostri fratelli ha creato un vortice d’amore, speranza e vita". Tutte dedicate agli amici in cielo le preghiere dei fedeli. Poi a fine messa il pensiero di Mosignor Lambiasi: "Condivido lo stesso sentimento provato un anno fa. Nella folla, che era una comunità, mi sembrava di avvertire un profumo di vita, non odore di morte. Lo riprovo a un anno di distanza con stesso impeto". La presidente di Centro 21- Cuore 21, Cristina Codicé, ha infine rimarcato "la vicinanza della città. In questo anno non ci siamo mai sentiti abbandonati".

Nives Concolino