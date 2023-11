Due vittime e nove feriti

Una settimana ’nera’ sulle strade della provincia di Rimini si è conclusa ieri con l’ennesima morte, quella dell’80enne rimasto coinvolto nell’incidente a Viserba. Insieme a lui ieri mattina ha perso la vita anche il bambino di tre anni rimasto coinvolto sabato sera scorso nel tremendo incidente di viale Pinzon a Bellaria, dove oltre al piccolo sono rimaste ferite altre cinque persone. Al numero di feriti in strada si sono aggiunti poi anche i due feriti di venerdì pomeriggio coinvolti nell’incidente tra tre veicoli sulla Marecchiese e i due conducenti degli altri schianti verificatisi ieri: il conducente del tir ribaltatosi a Riccione e l’anziano 88enne che guidava in via Indipendenza a Taverna di Monte Colombo. (foto Migliorini)