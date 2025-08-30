"Duecento bambini tornano alla Carpignola"

La scuola Carpignola sarà pronta per l’inizio regolare delle lezioni. La corsa contro il tempo per gli importanti lavori di ristrutturazione del plesso della primaria in via Carpignola in zona a monte della ferrovia si sta concludendo positivamente. L’amministrazione comunale conferma che tutto sta procedendo regolarmente e rassicura le famiglie degli oltre 200 bambini coinvolti: "I lavori procedono regolarmente e stiamo rispettando il cronoprogramma – conferma l’assessore alla Pubblica istruzione Federico Vaccarini – siamo molto soddisfatti. Sarà praticamente una scuola nuova, sia dal punto di vista della sicurezza che anche dell’estetica, nel segno del grande investimento che stiamo facendo per le scuole cattolichine. È una scuola per oltre 200 bambini e bambine, dunque un plesso molto importante. Anche in questo caso è stato assai prezioso il coordinamento con il corpo docente dell’istituto". I lavori sono finanziati dall’unione europea col bando Pnrr-next generation eu. Erano già stati rifatti i marciapiedi esterni, le scale e rampe d’accesso, le fondazioni perimetrali, il sistema fognario, i setti murari di rinforzo in cemento armato, con sostituzione di parte di infissi e installazione del nuovo impianto di illuminazione a basso consumo, quest’estate si è passati poi al posizionamento di una nuova tipologia di vetri più resistenti ai raggi solari, alla collocazione di un nuovo vano contatore e alla risistemazione del cortile esterno attraverso la rimodellazione del terreno su cui si formerà il tessuto erboso.

"Il 15 settembre cominceranno regolarmente le lezioni per tutti e 200 gli alunni" conferma l’assessore. Così anche l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni che sottolinea: "Abbiamo posizionato vetri alle finestre con un più alto fattore di protezione alla luce solare per evitare l’inserimento di tendaggi di grandi dimensioni che avrebbero comportato un maggior accumulo di polveri e pulviscolo, le quali, soprattutto in un contesto scolastico, sono da scongiurare in quanto diventano rifugio per acari e altri allergeni. Grande attenzione anche all’esterno. Il giardino è infatti un’aula a cielo aperto. All’esterno è stato pensato un terreno regolare in modo tale da impedire la formazione di avvallamenti, cunette e zone di ristagno che potrebbero creare disagi e problemi nella gestione degli alunni". Due milioni e 200mila euro è il costo totale del restyling.

Luca Pizzagalli