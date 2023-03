Duecento campi di beach volley per un evento da 10mila presenze

Conto alla rovescia per il Beachline Festival che, con 1.500 atleti in arrivo dai Paesi di lingua tedesca, soprattutto dalla Germania, farà registrare circa 10mila presenze. Con 200 campi da beach volley sulla spiaggia dal porto al Marano, da Pasquetta al 16 aprile, Riccione si trasformerà così in una palestra extralarge. Cuore dell’evento sarà il villaggio sull’arenile in piazzale Azzarita. "Il Beachline Festival è un fiore all’occhiello della nostra cooperativa – osserva Cesare Ciavatta, a capo di Promhotels – Ogni anno porta decine di migliaia di presenze straniere, restituendo al territorio un grande valore turistico agli hotel e a tutte le altre attività". Organizzato da Promhotels con gli storici partner tedeschi Alpetour e Funtec, l’evento è patrocinato dal Comune che, oltre al contributo economico, garantisce collaborazione tecnica, autorizzazioni, permessi e uso delle attrezzature disponibili. "La manifestazione è unica nel suo genere", commenta l’assessore Simone Imola che plaude intanto alla StraRiccione che domenica ha coinvolto 700 podisti, trasformando l’iniziativa in una "bellissima festa popolare, di comunità. Da oggi tocca al grande ciclismo con la Settimana internazionale Coppi e Bartali e, nel weekend, alla Gran Fondo Riccione (la cui rifinitura sarà svolta sul circuito della MotGp). A vincere sulla distanza di 12 chilometri (categoria assoluti uomo) è stato Alberto Della Pasqua (Dinamo Sport Asd), secondo Gianluca Borghesi (Avis Castel San Pietro Atl), terzo Davide Poggi (Rimini Nord Santarcangelo Atl). Prima tra le donne Martina Ugolini (Atletica 85 Faenza), poi Simonetta Boscaro (Acqua Dela) e Lara Orlandi (Avis Castel San Pietro Atl).

Nives Concolino