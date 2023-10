Duecento chili di rifiuti trovati sulla ciclovia del Conca

Duecento chili di rifiuti trovati in appena tre ore camminando lungo la ciclovia del Conca nel percorso che si trova sul territorio misanese. Domenica mattina l’assessore Nicola Schivardi era presente per il Comune all’iniziativa organizzata con Legambiente per ripulire la ciclovia da quanto viene buttato. Alle 9 del mattino erano almeno cinquanta le persone presenti, a cui aggiungere i bambini al seguito dei genitori per una mattinata diversa dal solito. Alla fine il materiale raccolto ha superato i duecento chili di peso.

"Se cammini lungo il percorso naturalistico – premette l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi – non vedi e non hai la percezione dei rifiuti presenti. Ma basta spingersi di mezzo metro nel verde per trovare di tutto. Ho trovato anche un tappeto di plastica di ampie dimensioni e molto pesante. Poi tanto vetro, plastica e rifiuti di ogni genere. È stato bello e importante vedere così tante persone prendere parte all’iniziativa che ha coinvolto non solo adulti, ma anche giovani e bambini. È stata una domenica mattina diversa, ma significativa". Le operazioni si sono concluse a mezzogiorno. Un quarto d’ora dopo Hera si è presentata sul posto per il ritiro immediato dei rifiuti da smaltire.