Duecento donne a Riccione. Il pink power in Fratelli d’Italia. Da Arianna Meloni a Roccella

Fratelli d’Italia porta al palazzo dei congressi di Riccione sindache, consigliere e parlamentari ‘Per merito, per amore, per libertà’. All’evento parteciperanno oltre 250 donne confrontandosi tra oggi e domani sulle relazioni tra amministrazioni e governo per scambiare le buone prassi e creare una rete nazionale tra amministratrici. E’ attesa nella giornata di domani anche Arianna Meloni, a capo delle segreteria politica di Fratelli d’Italia, insieme a ministri e sottosegretari. Dal dicastero per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, arriverà a Riccione la ministra Eugenia Roccella che nella giornata di domani alle 17 interverrà nel confronto su ‘Dirittto e libertà’ dialogando con Vladimir Luxuria, opinionista già parlamentare della Repubblica. A moderare il dibattito sarà il vicedirettore del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia. Durante la manifestazione si alterneranno dibattiti e incontri su svariati temi. Ci si confronterà su amministrazione e sicurezza, sulle politiche sociali, la cultura, il turismo, la finanza locale con l’obiettivo di arricchire le competenze delle persone che si sono già accreditate all’evento cosicché posano poi riportare nell’azione amministrativa quotidiana quanto emerso nella due giorni. Le materie affrontate nelle aule di formazione saranno: pari opportunità, pari libertà; contabilità e finanza locale; sicurezza, immigrazione e assetto del territorio; Le fragilità e le potenzialità territoriali: costa e aree interne; Lavoro e politiche sociali; La cultura come elemento di coesione sociale. Parteciperà all’evento anche la candidata alle elezioni regionali per il centrodestra, Elena Ugolini attesa alle 16,30 di domani nello spazio intitolato ‘La nostra sfida alle stelle’ assieme ad Arianna Meloni. Lunga la lista dei presenti con le deputate Ylenja Lucaselli, Maddalena Morgante, la senatrice Ester Mieli, Marta Schifone, Monica Ciaburro, l’eurodeputata Elena Donazzan. Non mancheranno le parlamentari locali Domenica Spinelli e Beatriz Colombo.

"Saremo oltre 200 – spiega il candidato consigliere regionale alle prossime elezioni regionali, Nicola Marcello – fra sindaci, presidenti, consiglieri ed istituzioni ai vari livelli. Si tratta di un forum di aggiornamento durante il quale saranno proprio le donne di governo, delle istituzioni e dei vertici del partito a relazionare sui temi che più interessano le comunità locali. Per il partito è determinante che si possano offrire spunti di confronto e crescita. E’ dai territori che Fratelli d’Italia consolida la classe dirigente e il futuro dell’Italia".

Andrea Oliva