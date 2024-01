Duecento firme per la biblioteca ’Di Bella’

E’ arrivata a 200 firme la raccolta promossa dal mensile locale "La Piazza" e dal cattolichino Enzo Cecchini per richiedere l’intitolazione della biblioteca comunale di Cattolica e del centro culturale allo storico direttore Marcello Di Bella scomparso il 6 febbraio 2022 (tra pochi giorni cade il secondo anniversario). Tante le firme illustri di cittadini, docenti, filosofi ed intellettuali locali e nazionali.

"Si tratta di un personaggio che ha fatto la storia della nostra città e della sua cultura – ribadiscono i promotori – e con i suoi 24 anni di gestione è stato il pilastro della nostra biblioteca di Cattolica. Tante le iniziative e gli appuntamenti culturali da lui proposti. Tra i tanti si pensi alla rassegna "Cosa fanno oggi i filosofi?" creata con la collaborazione di grandi intellettuali come Umberto Eco, una rassegna che ancora oggi è un prestigioso appuntamento per tutto il territorio".

La raccolta firme va avanti da alcuni mesi e con tale raccolta si vuole sensibilizzare l’amministrazione pubblica a dare il giusto riconoscimento all’ex-direttore recentemente scomparso. "La prima adesione alla raccolta firme è stata di Luciano Canfora, storico e filologo – scrive Enzo Cecchini –, ma poi lo hanno seguito una valanga di adesioni del mondo della cultura e non solo. Da Rimini a Cattolica, da Pesaro a Urbino. 43 docenti universitari, 42 artisti, scrittori e poeti, 2 ex rettori di Università, 6 ex direttori di biblioteca, 4 parlamentari, 11 giornalisti". Proprio di recente il Centro Culturale Polivalente di Cattolica ha festeggiato i suoi primi 40 anni in un quartiere della cultura di Cattolica che dagli anni ‘80 è un vero punto di riferimento per il territorio con Piazza Repubblica che vede biblioteca, teatro, centro culturale, scuola ed Arena della Regina tutte sulla medesima area cittadina.

lu.pi.