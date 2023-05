Duecento hotel danno il via alla stagione

La Regina è pronta ad alzare il sipario sulla stagione turistica 2023 con oltre 200 alberghi che apriranno i battenti proprio nei prossimi giorni con buone premesse per un’estate che si annuncia, nonostante tutto, positiva. "Siamo fiduciosi, si parte – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori di Cattolica – e le premesse per fare bene ci sono tutte. Stanno arrivando numerose richieste, luglio ed agosto sono già vicini ad un pienino, che potrebbe diventare pienone nelle prossime settimane. Giugno ancora no, ma attendiamo la fine delle scuole". Il maltempo ha generato preoccupazioni ma la stagione estiva potrebbe non risentirne: "Molti clienti stanno prenotando per l’estate e ci auguriamo che le vie di collegamento siano ripristinate in tempi brevi, siamo comunque vicini ai nostri amici dei Comuni limitrofi". Il target famigliare sarà ancora decisivo: "A Cattolica prenotano le famiglie di italiani – conferma Cavalieri – ed anche quest’estate la vacanza media sarà di circa 4 notti e 5 giorni, ma stanno arrivando buone richieste anche dagli stranieri e crediamo di poter davvero ripartire dopo il periodo Covid". Intanto nel prossimo weekend è pure annunciata l’importante manifestazione sportiva di Oceanman, un evento che di fatto aprirà la stagione della Regina.