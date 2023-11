Duecento nuovi parcheggi in funzione dai prossimi giorni

Due parcheggi per oltre duecento posti da usare per arginare il traffico nella zona di via della Fiera in occasione degli eventi del palazzo dei congressi. La prova del nove venerdì quando al Palas ci sarà una convention che richiamerà numeri importanti mentre sulla statale traffico da bollino rosso provocato dall’aumento dei flussi per Ecomondo. Per evitare la paralisi della viabilità nella zona di via della Fiera con riflessi per il centro storico, aprirà l’area Fox. Sono un centinaio i posti realizzati in una parte dell’area. Una soluzione temporanea trovata tra Comune e proprietario dell’area, Coop Alleanza, in attesa del progetto per la realizzazione del multipiano da 330 posti auto. Allo stesso modo verrà utilizzato al servizio del Palazzo dei congressi il parcheggio di via Fantoni. Almeno cento posti auto raggiungibili dal casello attraverso via Flaminia Conca così da non intasare via della Fiera. "Con Ieg stiamo coordinando le attività per gestire i flussi in arrivo al palazzo dei congressi con la viabilità esistente - premette l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni -. L’utilizzo di navette in occasione di ExpoAid ne è un esempio. Ad ogni evento si sceglie la strategia migliore a seconda delle modalità con cui giungono i congressisti, se in auto o in pullman ad esempio". Il Comune sconsiglia ai cittadini di spostarsi tra le 10 e le 17 e dopo le 19,45, per il traffico provocato dai congressisti diretti o in uscita dal Palas o dalla Fiera.