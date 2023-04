Duemila atleti fanno il pieno anche negli hotel

Un tuffo in piscina per 2mila atleti. I nuotatori che partecipano ai Criteria nazionali giovanili sono arrivati ieri a Riccione. La competizione si svolgerà da questo fine settimana fino a mercoledì allo stadio del nuoto. L’evento organizzato dalla Fin, la Federazione nazionale nuoto in collaborazione con la Polisportiva comunale avrà una importante ricaduta occupazionale in termini turistici negli hotel. Sono decine infatti quelli che saranno riempiti dagli atleti in questi giorni. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming. Una motivazione in più per gli atleti riccionesi che gareggiano: Margherita Bertuccioli, Marta Bastianelli, Asia Delmonte, Luca Bravaccini, Filippo Carlini e Luca Totti, reduci dalle selezioni regionali appena trascorse con all’attivo 26 medaglie, di cui 7 d’oro, 11 d’argento e 8 di bronzo. I Criteria sono stati scelti per inaugurare la collaborazione di Comune di Riccione e Polisportiva Riccione con il Cast – Centro studi avanzati sul turismo dell’Università di Bologna Campus di Rimini e UniRimini. Verrà effettuata una ricerca approfondita sulla ricaduta economica dell’evento che vede oltre agli atleti anche accompagnatori e famigliari.