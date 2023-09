Duemila euro per la biblioteca Montegridolfo finanzia la cultura

Un importante riconoscimento per la cultura a Montegridolfo. La Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura, ha approvato l’elenco dei beneficiari previsto dal decreto ministeriale, per conferire contributi economici all’acquisto di libri per le biblioteche. E tra gli assegnatari c’è anche il Comune di Montegridolfo, che si è aggiudicato 1.813,75 euro. "Un importo che per un piccolo Comune come il nostro – sottolinea Marco Musmeci, l’assessore alla Cultura, Turismo e Comunicazione – rappresenta davvero un grande riconoscimento e che, solo con la politica culturale dell’attuale amministrazione comunale, si è riusciti a raggiungere. In questi anni di mandato, per favorire la Cultura a Montegridolfo, con il Sindaco Grilli abbiamo deciso di partecipare ai bandi pubblici per l’erogazione di finanziamenti e contributi sia regionali che nazionali. I risultati sono evidenti: in tre annualità dal Ministero abbiamo ottenuto 5.657,39 euro. Un risultato che ha dell’incredibile che ha già consentito di acquistare ben 241 libri. Alcune di queste pubblicazioni, molte delle quali, sono delle rarità per il territorio della Valconca, sono già consultabili nel Museo della Linea dei Goti e altre lo saranno a breve, dopo l’adeguamento degli spazi dell’Archivio Gaffarelli. A queste si aggiungono anche delle donazioni da parte di privati, che definiscono un quadro vivace e vario delle pubblicazioni".

lu.pi.