Duemila evacuati domenica per la bomba: "Chiudete luce e gas prima di lasciare casa"

Poco meno di 2mila i santarcangiolesi che, domenica, dovranno lasciare la propria abitazione durante le operazioni di rimozione della bomba trovata in via Europa. Ieri in Prefettura si è svolto il vertice per il piano di sicurezza del ’bomba day’ del 17 dicembre. Una riunione servita a mettere a punto gli ultimi dettagli e l’ordinanza in vigore durante la giornata. Le persone che vivono nella ’zona rossa’ sono poco meno di 2mila. Sono state informate dell’evacuazione di domenica nei giorni scorsi, anche tramite i volantini consegnati in tutte le buchette. Dovranno lasciare casa entro le 8 e potranno rientrare solo al termine delle operazioni, che si dovrebbero concludere – verosimilmente – tra la tarda mattinata e la metà del pomeriggio di domenica. Ai residenti è stato chiesto di chiudere i contatori di luce e gas prima di lasciare casa. Anche tutte le attività economiche della zona dovranno essere evacuate e restare chiuse. La distribuzione di energia elettrica sarà completamente interrotta in un raggio di 50 metri dal luogo di ritrovamente dell’ordigno. L’ordinanza prevede la totale chiusura delle vie Alessandrini, Berlino, Budriolo, Casalegno, Fratelli Cervi, Galliadi, Della Libertà, Mancuso, Aldo Moro, Luigi Nicoletti, Primo Maggio, Guido Rossa, Terranova. Resteranno chiusi nelle stesse ore anche alcuni tratti delle vie Bassi, Europa, Pio La Torre, Pascoli, Patrignani, Rughi, Trasversale Marecchia, Vecchia Marecchia.

Per i residenti che, per vari motivi, non hanno alcun posto dove andare durante le operazioni di rimozione della bomba, il Comune di Santarcangelo ha messo a disposizione come struttura di accoglienza l’oratorio ’Giovanni Paolo II’ della parrocchia. Sono già una trentina le persone che hanno chiesto di passare lì le ore lontano da casa, a causa della bomba. Ad accoglierli e intrattenerli saranno gli stessi volontari della parrocchia.