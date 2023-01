Dulca fa la ‘spesa’ a Bologna

La Panificatori spa passa il testimone. Le attività svolte dalla società dal 1939 sul territorio di Bologna verranno assunte da Dulca, azienda riminese già operativa da tempo anche sotto le Due Torri. Panificatori spa continuerà la sua attività concentrandosi nella gestione del suo patrimonio immobiliare, affiancando la nuova realtà nel periodo iniziale per agevolare il passaggio delle consegne in modo tale che le aziende del territorio non subiscano nessun disservizio. "L’operazione da noi condotta, con il consenso pieno ed unanime dei soci di Panificatori spa, ci concede l’opportunità di mantenere viva l’eredità artigianale dei panificatori e pasticcieri di Bologna e di poter continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio. Accettiamo questa sfida e sosteniamo il futuro insieme", dice Roberto Fabbri, ad di Dulca.