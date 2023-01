"Duna piegata dalla tempesta: non basta più"

"La duna invernale ci ha salvato molte volte, ma col meteo impazzito non basta più: se non vogliamo trovarci le spiagge distrutte servono più protezioni costiere, dalle scogliere soffolte ai massi forati al largo per spezzare le burrasche". Il presidente di Confartigianato imprese demaniali Mauro Vanni lancia l’allarme: "L’ingressione marina potrebbe cancellare alcune spiagge. Il ripascimento costante serve, così come le dune, ma non è l’unica soluzione. Bisogna sperimentare altro. E’ urgente. Abbiamo visto proprio in questi giorni alcuni arenili letteralmente spariti, cambiati i profili delle spiagge, sia nella zona nord della nostra costa che altrove in Italia. Oggi sono disponibili tecniche nuove e con la crescente tropicalizzazione del clima e fenomeni sempre più gravi bisogna prevenire".

"In tutta la riviera si è rivelata ancora una volta essenziale la duna invernale – sottolinea Stefano Patrizi, coordinatore regionale cooperative balneari di Legacoop, che raggruppa 14 cooperative sull’intera costa – che ha consentito di difendere gran parte della spiaggia e degli abitati dall’ingressione dell’acqua marina". "La duna tuttavia – prosegue – risulta danneggiata e addirittura completamente erosa in diversi punti, per cui dovrà essere ripristinata. Purtroppo buona parte della sabbia dei ripascimenti recenti è già stata portata via, e le difese a mare non sono sufficienti per fermare questi fenomeni".

Patrizi evidenzia poi come dopo la recente mareggiata "nelle zone più colpite i bagnini hanno attivato vere e proprie catene di solidarietà, coordinate dalle cooperative, per assistere gli stabilimenti più colpiti, che hanno visto attrezzature distrutte e strutture danneggiate: è un’organizzazione che consente, con pochi paragoni nel Paese, una gestione tempestiva delle emergenze, in collaborazione con gli enti locali". Ogni anno le cooperative associate a Legacoop investono due milioni di euro per la tutela della spiaggia, la duna invernale, i ripascimenti, i livellamenti e la pulizia della spiaggia. In particolare la duna contribuisce a proteggere la linea di costa e anche le strutture ricettive e residenziali vicine alla spiaggia. "È una cifra importante – aggiunge Patrizi – che si affianca agli interventi pubblici determinanti per la difesa della costa e che contribuisce a tutelare il territorio con un beneficio che ricade su tutta la comunità e la filiera turistica. Purtroppo ci aspettiamo che la spesa necessaria, di fronte ai drammatici cambiamenti climatici in atto, aumenterà in modo rilevante. Gli esperti prevedono che il livello dell’Adriatico salirà di 5 centimetri in 10 anni. È fondamentale che lo Stato e la Regione continuino a portare avanti, in maniera ancor più decisa, una programmazione certa su investimenti a tutela della costa e contrasto all’erosione, tornando a investire anche sulla sperimentazione di soluzioni innovative". "Dune fondamentali ma vanno gestite meglio – chiosa Fabrizio Pagliarani, Consorzio Marina riminese –. Se vogliamo un turismo 365 giorni, la spiaggia sempre aperta e il mare d’inverno, dobbiamo proteggerla".

Mario Gradara