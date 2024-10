Dune di sabbia per seppellire le polemiche

Una montagna di sabbia per seppellire le polemiche. In settimana torneranno le ruspe sull’arenile riccionese per innalzare la duna a protezione dei manufatti insistenti sulla spiaggia e soprattutto per salvare la sabbia dalla furia delle onde.

Il Comune ha stanziato 70mila euro per avanzare con i lavori e mettere in sicurezza l’arenile dall’ingressione marina nel periodo invernale. Rispetto agli anni scorsi l’intervento verrà svolto con qualche giorno di anticipo. Una tempistica dettata dalle condizioni meteo. Nell’ultimo mese le perturbazioni sulla costa si sono susseguite con venti di burrasca e onde alte che si sono fatte sentire anche a riva. Il mare da settimane ormai, non appena il vento soffia forte contro la costa, comincia a ‘mangiarsi’ pezzi di spiaggia. A Riccione, dove le scogliere non ci sono salvo quelle soffolte nella zona sud, realizzate in sacchi di sabbia, l’effetto dell’erosione è evidente. Già dopo la mareggiata del 18 settembre scorso, con il maltempo che in altre zone della Romagna ha riportato in mente le terribili immagini dell’alluvione del 2023, sulla spiaggia i bagnini hanno visto sparire metri di arenile.

Come sempre accade, la sabbia portata via dalle onde si deposita in banchi non distanti dalla riva. Tuttavia se le condizioni meteo successive non migliorano c’è il concreto rischio che quella sabbia non torni più sulla battigia. Dunque meglio innalzare subito un muro contro gli eventi meteorologici estremi. Un muro che chiude la stagione anche se a farlo ci ha pensato prima di tutto il meteo. Addio sogni di una coda di stagione da tintarella, eventualità che quest’anno è annegata sulla scia dell’ordinanza della Capitaneria di porto del 2 settembre e le polemiche che ne sono seguite con la serrata della stragrande maggioranza degli stabilimenti balneari, le polemiche sulla lotta sindacale avviata dalla Coop bagnini, alcuni bagni aperti e pieni di clienti domenica scorsa. Meteo e dune mettono fine a tutto questo e lasciano la spiaggia al letargo invernale, Mare d’inverno permettendo. Restano un punto interrogativo le soluzioni per consentire agli stabilimenti di stare aperti in inverno, tenendo conto dell’ordinanza della Capitaneria di porto che impone il servizio di salvamento. Dovrà essere il Comune a sciogliere i dubbi prima che Riccione lanci il Villaggio di Natale a fine novembre. Intanto arrivano soldi e ruspe per proteggere la spiaggia. I 70mila euro stanziati "includono la movimentazione della sabbia mediante mezzi meccanici – spiegano dal municipio –, il ripascimento costiero lungo l’intero arenile comunale, la formazione e stesura delle dune invernali e i ripascimenti manutentivi o emergenziali durante l’anno".

Andrea Oliva