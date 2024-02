Dune di sabbia, scatta la rimozione ‘a tempo’

Giù la duna di sabbia, su la duna di sabbia. Per proteggere l’arenile dalle mareggiate primaverili, i campi da beach volley che saranno concessi agli organizzatori del Beach line festival avranno la scadenza. La manifestazione che ogni anno porta a Riccione migliaia di atleti di tutte le età, dalla Germania e altri Paesi del nord Europa per giocare sull’arenile nel periodo di Pasqua, quest’anno si svolgerà dal primo giorno di aprile al sette. L’evento cade in concomitanza con il periodo pasquale e quest’anno la festività sarà ‘bassa’, cadendo il 31 marzo. Questo, unito al cambiamento climatico, ha fatto suonare un campanello di allarme tra i bagnini. Infatti le perturbazioni con forti mareggiate si sono spostate sempre più avanti nel tempo rispetto al passato, cadendo in primavera. Già un anno fa per mantenere la protezione della spiaggia vennero ritardati i lavori per stendere la duna di sabbia a protezione degli stabilimenti e dell’arenile. "Nessuno mette in discussione la valenza del Beach Line Festival – premette il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei –, ma dobbiamo riflettere sulle scelte da fare per la protezione dell’arenile. Negli ultimi anni i fenomeni atmosferici che provocano forti mareggiate sono accaduti durante la primavera, in un periodo avanzato rispetto al passato. Dunque è importante mantenere la duna perché è importante proteggere la spiaggia".

Casadei non ne fa una battaglia di parte. "Non è un problema dei bagnini. Una volta abbattuta la duna per ospitare l’evento, il mancato ripristino rischierebbe di sottoporre la spiaggia a mareggiate che andrebbero a togliere metri all’arenile. Questo potrebbe compromettere il proseguo della stagione creando problemi a tutto il comparto turistico. Lo abbiamo già visto con il Covid che limitò il numero degli ombrelloni: se c’è meno spazio utilizzabile sulla spiaggia il problema è poi di tutti". Il caso Beach line è ben noto anche in municipio dove stanno analizzando la questione assieme agli organizzatori e i bagnini. "Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal bagno 93-94 verso nord – premette l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. Riteniamo il Beach line importante. L’evento non è in discussione. Va tuttavia trovato il modo di tutelare l’arenile ed è per questo che la duna andrà ripristinata al termine delle competizioni". La duna verrà ricostituita per circa tre settimane, il periodo andrà concordato. A contribuire ai costi potrebbero essere gli organizzatori dell’evento. Non verrà invece toccata la duna a protezione della spiaggia a sud e nella zona centrale. Per la Pasqua non ci sarà la vista mare passeggiando in viale Ceccarini.

Andrea Oliva