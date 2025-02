Dune verdi e relax sul lungomare

Si rifà il look anche il lungomare sud. Sempre ieri ha aperto un secondo cantiere in città, quello che intende realizzare una vera e propria passeggiata verde con pista ciclabile annessa, lungo viale Torino. Si chiamerà il Lungomare del sole. In municipio l’hanno progettato pensando a dune verdi, percorsi pedonali e spazi di relax. L’asse portante sarà il percorso ciclabile tant’è che viale Torino verrà integrato nel progetto della ciclovia Adriatica. Il percorso ciclabile sarà all’avanguardia dal punto di vista ambientale, assicurano dall’amministrazione, con ampi spazi verdi per garantire la crescita ottimale degli alberi e un fondo in calcestruzzo drenante per una gestione efficiente delle acque piovane. Lungo il tragitto saranno predisposti punti di sosta per biciclette e aree attrezzate per favorire la permanenza di residenti e turisti. Sempre in questi giorni sono partiti i lavori all’altezza della colonia Reggiana, in zona Marano. Anche qui il cantiere servirà a dotare questo tratto di lungomare di una ciclabile, andando a colmare l’unico tratto di lungomare in cui non c’è un percorso ciclopedonale utilizzabile.