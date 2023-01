DuoMo, si parte da 2,5milioni

Per l’hotel Duo.Mo si riparte da (quasi) 2,5 milioni di euro. E’ questo il prezzo base fissato dal tribunale per la nuova asta dell’albergo a quattro stelle nel cuore del centro storico di Rimini. Asta che si terrà il 22 febbraio, mentre le offerte dovranno essere presentate 24 ore prima. Il Duo.Mo era stato comprato il 7 dicembre dal giovane imprenditore Leonardo Patacconi, figlio del compianto Stefano, per 2,2 milioni di euro. La sua era stata l’unica offerta. Ma poi al curatore fallimentare Andrea Ferri era arrivata nei termini di legge (entro un mese dall’aggiudicazione) una seconda proposta, migliorativa, da parte di una società milanese, che ha rilanciato offrendo più soldi di Patacconi. Per questo, come prevede la norma in materia, il Duo.Mo tornerà all’asta: la data fissata è il 22 febbraio. Secondo i rumors, tra i soci della società milanese che ha fatto una nuova offerta per l’avveniristico hotel,

inaugurato nel 2006, ci sarebbe anche l’imprenditore riminese

Maurizio Bronzetti, che è già proprietario degli hotel Audi e

Columbia e gestisce vari locali e stabilimenti balneari a Rimini. Ma Bronzetti assicura: "Non sono io quello che ha fatto l’offerta per il Duo.Mo". Per quanto riguarda Patacconi, deve ancora decidere se partecipare o meno alla nuova asta. "Stiamo facendo le dovute valutazioni, decideremo più avanti". Solo pretattica, in vista di una nuova offerta? La nuova base d’asta per l’hotel è pari al 10% in più di quanto aveva messo sul piatto Patacconi per comprarlo: il prezzo fissato è di 2 milioni e 450mila euro.

Manuel Spadazzi