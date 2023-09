"E’ allarme riciclaggio Rimini tra le città a rischio"

Allarme riciclaggio a Rimini: la nostra città risulta infatti esposta al fenomeno per via della sua fortissima vocazione turistica. A rivelarlo è l’ultimo report a cura dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, basato sul numero di operazioni sospette pervenute all’Unità di informazione finanziaria della Banca d`Italia, che nel 2022 ha toccato il record storico di 155.426 casi. Su base provinciale, le situazioni più a rischio si sono verificate a Milano (472,9 segnalazioni ogni 100mila abitanti), Roma (404,8), Prato (388,2), Napoli (386,9). A queste tendenze si aggiungono poi le specificità registrate a Rimini, "cuore del turismo balneare". Secondo l’analisi proposta dalla Cgia di Mestre, "visto l`aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari, non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente".