È arrivata l’ora di ripensare il modello Rimini

Manuel Spadazzi

Il pienone no, stavolta no davvero. I più ottimisti parlano di ’pienino’ di Ferragosto, per i pessimisti sarà molto fiacco. I conti poi li faremo a settembre. Anzi a ottobre, visto che si spera di recuperare un po’ a settembre. Dalla Notte Rosa all’estate grigia – o nera, a seconda dei giudizi – è un attimo. Non è stata un anno facile per il turismo in Italia, per nessuna località. Ma Rimini ha bisogno di risposte. E allora a ottobre, dopo aver smontato i giochi in spiaggia e chiuso tutto, proviamo a chiederci seriamente: come migliorare il ’modello Rimini’? Non saranno troppi, tutti questi alberghi? E cosa permettere – e non permettere – a chi possiede hotel vecchi e fatiscenti e vuole farne altro?