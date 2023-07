E’ battaglia sulla tassa di soggiorno

Riccione in Azione affiancata dalle altre forze della ex minoranza attacca l’amministrazione Angelini, accusandola di aver arrecato "aggravi burocratici agli operatori turistici con le modifiche apportate al regolamento sull’imposta di soggiorno" approvate nel consiglio comunale dello scorso 5 aprile. "L’Associazione albergatori _ riporta il comunicato _ ha lamentato la mancata condivisione e ha espresso in più sedi la propria contrarietà. Le civiche di Caldari Galli e Tosi, Fdi, Fi, Lega e Azione Gruppo Misto hanno votato contro, provando con emendamenti a migliorare la delibera per rendere la tassa possibile da rendincontare e possibile da pagare". Gli avversari accusano quindi la maggioranza di aver "complicato seriamente e inutilmente la vita fiscale degli imprenditori alberghieri". Immediata e altrettanto dura la replica della coalizione Angelini, che rispedisce l’attacco al mittente e svela: "Ancora fake news dalla minoranza. Fu proprio la giunta di Renata Tosi, che ha dedicato un intero anno a creare falsi miti e a diffondere notizie false, a decidere di cambiare con la determina dirigenziale 433 del 24 marzo 2022 il software per l’imposta di soggiorno. Non ci risulta che l’amministrazione Tosi ne avesse reso edotti gli operatori del settore". E ancora: "L’assessorato a Bilancio e Tributi _ spiegano dalla coalizione Angelini _ da subito ha preso coscienza delle difficoltà operative legate a questa innovazione, sia per quanto riguarda il tipico disagio relativo alla novità da un punto di vista tecnologico sia per gli inevitabili bug del programma nella sua fase di avvio. Proprio il continuo dialogo con gli operatori e le associazioni di categoria, ci hanno indotto a dedicare delle figure interne ad un’assistenza dedicata e continua".