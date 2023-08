E Coriano celebra il principe delle colline

Da 55 anni Coriano celebra il Sangiovese. Sabato e domenica torna in una veste rinnovata e diventa Coriano Wine Festival. Una mostra mercato con etichette di oltre 30 cantine romagnole, 120 vini, un banco d’assaggio, laboratori di degustazione, un convegno per conoscere la storia del celebre vino rosso. La piadina sarà con il marchio Igp, la carne della fattoria Fontetto di Novafeltria. Per gustare lo street food romagnolo allestiti lungo le vie del centro gli stand della Pro Loco Coriano e del Ristorantino di Coriano. Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto è il convegno di sabato alle 16.30 con gli esperti sommelier Maurizio Alongi, Enrico Bevitori, Marco Casadei, Paolo Babini e Marino Colleoni con un dibattito sulle etichette più rinomate della cantine del territorio. La sala del teatro CorTe ospiterà la mostra mercato con i migliori produttori artigiani, le 16 sottosezioni ufficiali del sangiovese in Romagna e un banco d’assaggio dove sarà possibile con tasca portabicchiere, calice, block-notes, pane e olio degustare una miriade di vini selezionati. Nella biblioteca comunale Battarra si svolgeranno i laboratori. Alle 19 partirà Il Chianti classico e le sue terre di Francesco Falcone e Maurizio Alongi, con degustazione verticale del chianti classico – Riserva Vigna Barbischio. Alle 20.30 si proseguirà con Montalcino e le sue terre di Francesco Falcone e Marino Colleoni, con degustazione verticale del Brunello di Montalcino – Podere Sante Marie.

Domenica alle 19 terzo laboratorio La Romagna e le sue terre di francesco Falcone e Paolo Babini con degustazione verticale del Poggio Tura Vigne dei Boschi. Sabato alle 21 l’esibizione a ritmo di soul di Lorenzo Pagani Quartet e domenica con Sbronza, monologo comicopoetico dedicato al vino di e con Tomas Leardini. Il sindaco Gianluca Ugolini parla di "una scommessa alla quale quest’anno abbiamo aderito nella convinzione che adagiarsi su eventi decennali non basti. La 55esima sarà un’edizione nuova nella consapevolezza che occorre proporre nuove formule. Coriano è pronta a festeggiare il vino principe delle sue colline".