E’ di Fellini il film più "cool" della storia

La Bbc si è posta la domanda: "Otto e 12 di Fellini è il film più cool che sia mai stato fatto?" La risposta è stata affidata allo scrittore Adam Scovell, che snocciola una serie di valide ragioni per rispondere sì. Dentro ci va l’analisi del termine cool. In realtà significherebbe fresco oppure freddo: ed è ciò di cui parlavano i poeti della Beat Generation e che ritorna anche nel jazz, spiega l’autore. "Se c’è un elemento che definisce cool - continua Scovell - è forse un senso di calma fiducia, una qualità abbastanza desiderabile da incoraggiare l’emulazione. Ciò sembra particolarmente vero nel cinema, dove film, registi e artisti etichettati come cool nel corso degli anni vengono pesantemente copiati". Ma cool è anche lo stile, il modo in cui vestiamo: "Dai film di Jean-Luc Godard alle classiche star di Hollywood come James Dean e Marlon Brando, cool nel cinema è stato spesso un misto di moda, estro e raffinatezza". Fino ad arrivare alle conclusioni: "Se si considera quello che potrebbe costituire l’ultimo esempio di film cool, tuttavia, allora non è uno sforzo di immaginazione credere che somiglierebbe a qualcosa come il capolavoro di Federico Fellini del 1963 che ci porta a un regista e un mago". Insomma Scovell dimostra che la pellicola più cool grazie anche a quella onirica atmosfera mai replicata con tanto successo nella storia del cinema. Il film d’altro canto spiccava già nella classifica dei 500 film da salvare ed è il 51esimo film più bello secondo la rivista Empire. Scovell attinge a un’intervista della Fallaci alla quale Fellini risponde: "Mi piace vedere la vita in chiave fantasiosa", o forse oggi avrebbe detto cool.

A.g.c.