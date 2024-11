"È diventato il vero. Bronx di Rimini"

"Qualche tempo fa mi sono dovuto trasferire a Riccione per la troppa delinquenza che c’è a Miramare – racconta Renato Brizi, ora nuovamente residente a Miramare –. La zona è diventata il ’Bronx’ di Rimini. Certo è molto sorvegliata per controllare soprattutto la gente che delinque, ma questo non basta con il passare del tempo. Occorre trovare una soluzione a lungo termine. Il clou della malavita e dei reati poi si concentra sui piccoli furti di biciclette, monopattini e altro. A me ad esempio hanno rubato ormai qualsiasi cosa, anche per questo motivo mi sono dovuto spostare da questa zona, andando a Riccione, dove la situazione è un po’ più sicura. C’è da avere paura".