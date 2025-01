È Elvira Leone la prima centenaria di questo 2025

È la prima del 2025 a Cattolica a tagliare il traguardo del secolo. Elvira Leone ha festeggiato i suoi 100 anni, lunedì 20 gennaio, tra l’affetto grande della sua numerosa famiglia, 4 figli, 8 nipoti e 8 pronipoti. Ma anche nell’abbraccio della città portato dalla sindaca Franca Foronchi che si è recata a trovarla e le ha fatto dono di un colorato mazzo di fiori.

Originaria di Petacciato (Molise), Elvira è arrivata nella Regina nei favolosi anni ’60, in pieno periodo di boom economico. Il primo lavoro è stato in campagna, poi anche grazie allo sviluppo turistico del territorio, ha cominciato la sua lunga carriera negli hotel della città. E nel poco tempo libero, nonna Elvira ha coltivato la sua grande passione: l’uncinetto. Abilissima con il ferretto, con le sue mani d’oro ha realizzato negli anni decine di piccoli capolavori in maglia e cotone per amici e parenti. "Era così brava e dedita all’uncinetto – racconta la famiglia – che i nipoti si erano convinti che la loro nonna facesse la sarta".

Dunque per la Regina una nuova centenaria in una città dove sono in aumento i nuclei famigliari con anziani. Una città Cattolica, che grazie anche alla propria posizione geografica e microclimatica, garantisce un’ottima qualità della vita.