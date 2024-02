"È fondamentale la corretta informazione"

Partner da sempre di ‘Cronisti in classe’ è il Gruppo Sgr di Rimini. "Abbiamo a cuore il rapporto con le nuove generazioni e con progetti come questo crediamo di contribuire alla loro formazione con attività stimolanti". Questo è il commento di Demis Diotallevi, direttore generale del Gruppo Sgr. "Nel macro progetto ‘Da Spettatori a Protagonisti’ – dice Diotallevi – rientra appieno anche il campionato di giornalismo del Carlino, è parte di questo dialogo costruttivo tra Sgr e giovani. Ci sembra una collaborazione efficace su temi e problemi importanti. Leggiamo le pagine scritte dai ragazzi per cogliere suggerimenti e sensibilità. Abbiamo dedicato molte energie nel trattare argomenti come il bullismo e il cyberbullismo, il primo una piaga antica, il secondo un male moderno. Quest’anno abbiamo introdotto altri due temi interessanti: l’orientamento al lavoro e i laboratori di intelligenza artificiale".

Quanto è importante per le giovani generazioni conoscere e usare correttamente i media?

"È fondamentale per informarsi da fonti autorevoli e professionali. L’intelligenza artificiale, che può dare l’illusione di trovare risposte complete, a portata di clic, e l’incessante progresso tecnologico che oggi consente a chiunque l’elaborazione di video fake ma molto credibili, è un tema da affrontare con tempestività. I ragazzi non sono abituati a faticare per trovare delle risposte, quindi è necessario abbiano gli strumenti per selezionarle ed evitare trappole".

Quanto è vicino il Gruppo Sgr alle nuove generazioni?

"Proviamo a dimostrarlo nei fatti. Anche nel nostro business incorporiamo, nelle soluzioni di efficienza energetica che offriamo sul mercato, l’intelligenza artificiale di cui parliamo, cercando di sfruttarne le opportunità, schivando i limiti. Stiamo molto attenti alla privacy dei clienti, alla loro cybersecurity e crediamo che su questi argomenti si debbano fare riflessioni attente, per evitare che la dimensione economica prevalga su tutto".

Cosa vi aspettate e qual è l’augurio per i nuovi partecipanti di quest’anno?

"Ci auguriamo che il nostro contributo serva da stimolo affinché la coscienza critica diventi il fattore trainante per la crescita dei baby cronisti, e che ciò avvenga in modo costruttivo. Quello che possiamo fare è una goccia nell’oceano, ma sappiamo bene che l’oceano è fatto di gocce".

r. c.