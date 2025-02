È Gaia la favorita sui social

Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025? Sui social network, Gaia è la favorita. La cantante, reduce dall’esperienza sanremese con ‘Chiamo io chiami tu’, è indicata da molti come la candidata ideale per il Titano. Il video del brano con la coreografia di Carlos Diaz Gandia (lo stesso di ‘Sesso e Samba’, tormentone estivo che ha portato Gaia in vetta alle classifiche insieme a Tony Effe), è diventato virale, alimentando le aspettative dei fan.

Il San Marino Song Contest, che selezionerà il rappresentante per la 69esima edizione dell’Eurovision (Basilea, Svizzera, 13, 15 e 17 maggio), si terrà l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. I 20 candidati saranno annunciati proprio oggi durante una conferenza stampa nella sede Rai di via Asiago. Tra i partecipanti, si sussurra, potrebbero esserci altri artisti reduci dal Festival di Sanremo 2025. La partecipazione di artisti sanremesi al contest non sarebbe una novità: nel 2022 Achille Lauro ha rappresentato San Marino con ‘Stripper’, mentre nel 2024 Loredana Bertè, reduce da Sanremo con ‘Pazza’, è stata superata dalla band spagnola Megara.