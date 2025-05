È già estate, a Rimini sold out negli hotel: “Il meteo aiuta, ci godiamo il pienone”

Rimini, 30 maggio 2025 – Traffico e caos, come in piena estate. Il momento è arrivato. Il ponte del due giugno è ufficialmente partito ieri con l’arrivo del popolo di RiminiWellness, e gli alberghi viaggiano verso il sold out. Dopo un paio di mesi di meteo incerto, con continue perturbazioni e ponti primaverili che hanno regalato delusioni, "sta arrivando la tempesta perfetta – dice Antonio Carasso presidente di Promozione alberghiera –. In questi giorni avremo RiminiWellness, che sta andando molto bene, finalmente il bel tempo, e un ponte che ci consentirà di allungare i pernottamenti medi".

Ed eccoci ai dati. Nelle 48 ore comprese tra mercoledì e giovedì, con le previsioni che miglioravano in larga parte del nord Italia, il bacino privilegiato per la riviera romagnola, "hanno ripreso a squillare i telefoni" ammette Carasso. "Abbiamo avuto tante richieste e oggi gli hotel hanno davvero pochissime camere vuote. Stiamo viaggiando su un riempimento che si aggira sul 90%, se non di più, tra le notti di venerdì e sabato. Risultati davvero molto buoni".

All’inizio della settimana i dati di Visit Rimini davano una percentuale dell’86% per la giornata del sabato. Il last minut sta andando meglio del previsto e anche le ultime stanze si stanno occupando. Sarà un fine settimana caotico, e il traffico si farà sentire sia a ridosso della Fiera che nella zona mare, "ma d’altronde è l’estate" ribatte Carasso. Intanto mail e telefoni degli alberghi continuano a ricevere richieste perché il 2 giugno sarà un festivo e consente di allungare il pernottamento medio. Quando il popolo di RiminiWellness saluterà la città, Rimini non si svuoterà.

"Questo è un aspetto molto importante – riprende il presidente di Promozione alberghiera –. Infatti i dati che abbiamo per la giornata di domenica ci dicono che il riempimento delle camere degli hotel rimarrà molto alto, compreso tra il 75 e l’85%. Questo accadrà perché oltre all’evento in fiera il meteo porterà il primo vero periodo estivo per chi ha voglia trascorrerlo sulla spiaggia".

Sarà la prima vera occasione stagionale per il turismo balneare. "Inoltre stiamo vedendo arrivare diversi stranieri, inclusi i tedeschi che stanno in parte anticipando il periodo della Pentecoste che cadrà la settimana successiva". Con giugno parte l’estate, e non sarà certamente una falsa partenza anche perché i dati riportati da Carasso si riferiscono a un comparto alberghiero al completo con circa 900 strutture aperte per la prima volta quest’anno. Dunque sarà un pienone vero a Rimini, ed anche gli incassi saranno otitmali. Vista l’alta richiesta per il fine settimana, anche le tariffe degli hotel sono rimaste mediamente più alte rispetto ai ponti primaverili precedenti. "Non si sono viste i prezzi osceni come in altre occasioni".