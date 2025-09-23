È già iniziata la corsa al Natale. Si cerca un gestore per le ‘casette’

Parte la corsa alle casette di Natale mentre il periodo di apertura del Villaggio viene limitato al mese che intercorre tra il 6 di dicembre e l’Epifania. Natale che vince non si cambia, o quasi. Quest’anno l’amministrazione sta procedendo a colpi di bandi per garantirsi un Natale biennale. In altri termini le varie attrazioni che compongono il prodotto Natale a Riccione vedono relativi bandi per la ricerca di soggetti che le gestiscano durante il periodo delle feste. Era già accaduto con la Ruota panoramica. Averla a Riccione, anche se solo per alcuni mesi in inverno, ha dato i propri risultati. Anche nei prossimi anni continuerà a essere divisa con Rimini dove con il caldo e il sole si ripresenterà in piazzale Boscovich. Ma almeno per Natale la Riviera dall’alto la si vedrà solo a Riccione. Anche per la pista di pattinaggio l’indicazione che arriva dagli uffici in municipio va nella direzione di trovare un gestore che per due anni la curi. Ed anche in questo caso, pista che vince non si cambia con la volontà di confermarla sul lungomare. Un anno fa venne presentata come una novità, correlata dal fatto che era la "pista di pattinaggio più lunga".

Anche quest’anno si partirà da piazzale Roma per pattinare tra il verde e la spiaggia. Ed eccoci al villaggio di Natale. Anche in questo caso il Comune cerca un soggetto che lo gestisce per due anni. Lo scorso Natale ci aveva pensato il Consorzio di viale Ceccarini. Bell’offerta, distributori a parte. La casetta con il distributore di pizze in centro aveva sollevato categorie e commercianti. Oggi il Comune cerca un gestore e la gara è aperta. "Attendiamo di vedere nei dettagli il bando per decidere sul da farsi" premette Maurizio Metto presidente del Consorzio. I commercianti sono della partita, in attesa di capire dove troveranno posto le casette con l’imminente arrivo del cantiere per il secondo stralcio di viale Ceccarini. Intanto dal Comune, come si legge dagli atti per la ricerca di un gestore, sono convinti che "il cuore nevralgico della scenografia urbana natalizia è il Villaggio di Natale, con le tradizionali casette di vendita e somministrazione di prodotti gastronomici tipici del periodo natalizio e a km0, nonché di prodotti artigianali e artigianato creativo che verrà posizionato compatibilmente con eventuali cantieri presenti lungo il tratto interessato a seguito dei lavori programmati per il restyling dell’area". Intanto a chi parteciperà al bando il Comune chiede: "La descrizione delle caratteristiche del Villaggio di Natale, con particolare riferimento alla struttura delle casette, al relativo allestimento scenografico, agli orari di apertura, alla tipologia della merce da porre in vendita, all’eventuale programma delle iniziative di animazione e intrattenimento". Anche se domenica scorsa gli ombrelloni erano aperti e i clienti in costume, è già iniziata la corsa al Natale.

Andrea Oliva