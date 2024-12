È il giorno dei derby. United e titani per il riscatto

È uno United Riccione che ha cambiato decisamente faccia quello che oggi al ’Calbi’ di Cattolica ospiterà la Sammaurese. Derby al debutto per il nuovo tecnico dei biancazzurri Paolo Cortellini, ma sarà anche la prima occasione di vedere all’opera la squadra per il nuovo direttore sportivo Danilo Pizi che proprio venerdì ha preso il posto dell’esonerato Giuseppe Giglio. Rivoluzioni continue anche per quel che riguarda la rosa dei giocatori, tra partenze e arrivi. Gli ultimi arrivati nella Perla Verde sono il terzino destro scuola Lazio, Nicolò Pollini, classe 2003, con già esperienza in categoria con la maglia del Levico Terme. Restando in difesa il club del nuovo presidente Tranquilli ha anche ingaggiato Destiny Eseosa Egharevba (foto).

Classe 2004, originario di Verona, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo, ex Lentigione, Chieri e Borgo San Donnino. Insomma, nel giro di qualche settimana in casa United c’è stata una vera e propria rivoluzione che ha coinvolto il club da cima a piedi. E oggi i biancazzurri sanno di non poter sbagliare nei novanta minuti casalinghi contro l’ultima della classe. Ultima posizione che il San Marino di mister Biagioni vuole fare di tutto per tenere il più lontano possibile. Oggi l’impresa sarà difficile per i titani che saranno impegnati sul campo del Forlì primo della classe. Anche a San Marino, proprio come a Riccione, negli ultimi giorni in tanti hanno disfatto la valigia e altrettanti hanno preso casa. Ora toccherà a mister Biagioni, subentrato all’esonerato Cascione appena qualche settimana fa, assemblare un gruppo decisamente rinnovato. E soprattutto risollevare la classifica del suo San Marino che naviga al penultimo posto, al fianco del Fiorenzuola, con appena quattro punti di vantaggio sulla Sammaurese ultima della classe. Un testacoda quello di oggi al ’Morgagni’ dal quale i biancazzurri sperano di non uscire con le ossa rotte.

Serie D. Girone D (16ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Sasso Marconi, Corticella-Pistoiese, Fiorenzuola-Tuttocuoio, Forlì-San Marino, Lentigione-Ravenna, Progresso-Prato, Tau Altopascio-Piacenza, United Riccione-Sammaurese, Zenith Prato-Imolese.

Classifica: Tau Altopascio, Forlì 33; Ravenna, Lentigione 32; Imolese 28; Pistoiese 25; Tuttocuoio 21; Sasso Marconi 19; Prato, Cittadella Vis Modena 18; Piacenza, Progresso, United Riccione 17; Corticella 16; Zenith Prato 14; Fiorenzuola, San Marino 12; Sammaurese 8.