È il giorno del commissario Sindaca e assessori fanno le valigie Ma sperano nel Consiglio di Stato

"Arrivo in giornata. Mi fa piacere essere a Riccione e cercherò di portare a termine nel migliore dei modi il compito affidatomi nell’interesse della città e dei cittadini". Rita Stentella è il nuovo commissario prefettizio che gestirà l’amministrazione comunale riccionese. A nominarla è stata il prefetto Rosa Maria Padovano. La chiamata telefonica alla dottoressa Stentella, prefetto in pensione, è arrivata ieri all’ora di pranzo. Stentella è stata prefetto di Ascoli, dal 2016 al 2021, città che le ha riconosciuto la cittadinanza onoraria. Oggi è atteso il suo arrivo in municipio. Sarà lei a guidare la città per un tempo ancora difficile da stabilire. Soddisfazione da parte del deputato della Lega, Jacopo Morrone, e da Elena Raffaeli che fanno i complimenti al prefetto per l’efficienza e il tempismo, in attesa di nuove elezioni.

LA SENTENZA

Il responso del Tar che ha annullato la tornata elettorale comunale del 12 giugno 2022 ha prodotto il primo terremoto in municipio con la sindaca Angelini e la giunta costretti a fare le valigie. Ieri all’ora di pranzo la sindaca si è recata in prefettura per un incontro con Rosa Maria Padovano. Poco dopo è arrivata la nomina del commissario che dovrebbe traghettare la città verso nuove elezioni. Il condizionale è d’obbligo perché l’amministrazione uscente presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar.

INCOGNITA SOSPENSIVA

La giunta sta valutando come fare ricorso e, in particolare, se chiedere o meno la sospensiva. Nel caso in cui i giudici dovessero concederla, il commissario Stentella lascerebbe il municipio e tornerebbe così in carica Daniela Angelini, fino a quando non arriverà la sentenza definitiva.

GLI SCENARI

Il pronunciamento del Consiglio di Stato sarà fondamentale. Se verrà confermata la sentenza il commissario guiderà Riccione fino alla prossima tornata elettorale che potrebbe essere in primavera in occasione delle elezioni Europee. Se dovesse annullare quanto scritto dai giudici della seconda sezione, Daniela Angelini tornerebbe nell’ufficio del primo cittadino. Il Consiglio di Stato potrebbe anche rivedere la sentenza stabilendo nuove elezioni solo nelle sezioni dove sono state accertate irregolarità. In questo caso l’ipotesi del voto potrebbe essere ravvicinata, forse settembre, e ci si arriverebbe con le stesse coalizioni e candidati del 12 giugno 2022.

I TEMPI DEL RICORSO

In casi simili il Consiglio di Stato si esprime in alcune settimane. Per il Comune di Latina, dove venne annullato il voto in 22 sezioni con una sentenza in luglio, bastarono poche settimane, consentendo ai cittadini di tornare alle urne a fine estate.

Andrea Oliva