È il momento della tesi per 16 candidati

E’ arrivato il momento della discussione della tesi per i 16 candidati provenienti da diverse parti d’Italia che hanno frequentato il corso di formazione ai quali sarà consegnato il diploma del Master di secondo livello in Medicina Geriatrica ’Giancarlo Ghironzi’, organizzato dall’Associazione sammarinese di Gerontologia e Geriatria. La 12esima edizione del master "si è distinta – spiegano da Asgg – per il suo approccio clinico, terapeutico e sociale, coinvolgendo importanti esperti nel campo della Gerontologia e Geriatria. I canditati hanno avuto anche l’opportunità di apprendere e approfondire i nuovi aspetti nel campo della ricerca, che verranno sempre più applicati nel contesto pratico". L’iniziativa è nata in 2012 dall’Asgg in collaborazione con l’Università di San Marino e Ferrara. Il master diretto da Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara, "rappresenta un pilastro fondamentale nell’ambito della formazione di colleghi medici, psicologi e specialisti nella cura e assistenza del paziente anziano. Finora, ha formato 200 professionisti, contribuendo al miglioramento delle competenze nel campo della Geriatria".