E il sindaco di Pennabilli proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie

Era il 19 giugno 2011 quando Papa Ratzinger visitò San Marino e Pennabilli. Fu quella l’unica tappa in Romagna del suo pontificato, arrivata 29 anni dopo la storica visita di Giovanni Paolo II a Rimini e San Marino. A pochi giorni dalla scomparsa di Benedetto XVI, venuto a mancare il 31 dicembre all’età di 95 anni, il borgo della Valmarecchia intende ricordare la sua figura e contemporaneamente anche la storica visita. Per questo motivo il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ha emesso un’ordinanza proclamando per oggi il lutto cittadino in onore di Ratzinger, in concomitanza con i funerali che si svolgeranno sul sagrato della Basilica di San Pietro. Fino a domani, le bandiere tricolori di tutti gli edifici comunali resteranno quindi a mezz’asta, mentre alle 11 in municipio sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo del Papa emerito. Nell’ordinanza, si ricorda come Benedetto XVI abbia lasciato "una testimonianza della sua visita a Pennabilli", ovvero la propria firma apposta su una formella d’argilla, "ancora oggi custodita in una teca all’interno della cattedrale". Il ricordo di quello storico incontro con Ratzinger è impresso in maniera nitida nella memoria della comunità pennese. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha ritenuto di "partecipare attivamente" al momento di raccoglimento, e invita tutti i cittadini di Pennabilli a fare altrettanto, evitando "attività ludiche e ricreative".

Un omaggio a Ratzinger, in ricordo della storica visita a Pennabilli del 19 giugno 2011. Quel giorno in piazza Vittorio Emanuele II (nella foto la piazza gremita), Papa Benedetto XVI, arrivato a Pennabilli dopo la tappa a San Marino, aveva incontrato i giovani della Diocesi e celebrato una santa messa alla presenza di oltre 4mila persone.