"È impossibile attraversare"

"Attraversare la consolare per San Marino nella zona di Cerasolo, significa rischiare la vita". La denuncia arriva da Coriano in Azione. "La ‘Superstrada’ è un asse viario di primaria importanza. A Cerasolo sono presenti le fermate del trasporto pubblico, gli autobus servono sia i residenti che i lavoratori delle numerose attività industriali e commerciali della zona, ma non ci sono attraversamenti, la strada è a 4 corsie, al centro c’è una barriera in cemento, il traffico è pesante e veloce. In poche parole si rischia la vita".