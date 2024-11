E’ iniziata la guerra ai "mostri eolici"

"Ve la immaginate Riccione come il nuovo paradiso dell’abbronzatura ‘a pala’? Noi no". E’ lo slogan che sta circolando sui social con tanto di manifesto in cui si vede un turista ‘fisicato’ e abbronzato con il segno della pala eolica sul petto. Una campagna comunicativa ad effetto perché Federalberghi Riccione non è si è rassegnata a vedere nel mare davanti alla città una stesa di pale alte 220 metri, "come il monte San Bartolo", sottolineano dall’associazione. "Il progetto Wind sull’impianto eolico – recita la comunicazione virale di Federalberghi -, la cui realizzazione è prevista per il 2026, porterà a sole 12 miglia (ovvero 22 chilometri) dalla nostra riva, 52 pale eoliche di circa 210/220 metri di altezza con diametro di rotore di 180 metri. Vale la pena sacrificare un patrimonio naturale e un’intera identità territoriale per un progetto che di vantaggioso per i cittadini di Riccione e della Romagna non ha nulla?".

Sono sempre più le persone che stanno condividendo sui social la battaglia, e il manifesto sta diventando virale. E’ solo il principio, spiegano da Federalberghi. "Ce la stiamo mettendo tutta per far arrivare le informazioni complete alle persone - spiega Cinzia Ferri, consigliere dell’associazione che sta curando la campagna di comunicazione -. Riteniamo che la gente non abbia pienamente compreso cosa significhi avere le pale eoliche in mare davanti alla nostra costa. Noi vogliamo che lo sappiamo e si rendano conto di cosa accadrà, perché nel momento in cui saranno realizzate non si tornerà più indietro. Non vogliamo che ci siano persone che nel momento in cui se le ritroveranno davanti esclameranno: ‘Non pensavo a una cosa del genere’. Dobbiamo essere consapevoli che Riccione vive di turismo. Un turismo di qualità può coesistere con queste pale? O lo svaluteremo?". Sui social il manifesto sta circolando e anche la Cooperativa bagnini, da sempre contraria alle pale, lo sta rilanciando. La campagna di Federalberghi non si fermerà ai social. "Faremo incontri zona per zona con gli albergatori, faremo manifesti e arriveremo a raccogliere quante più firme tra la gente. Faremo tutto il possibile". Per il presidente Claudio Montanari, "la difesa del mare è per Federalberghi una responsabilità etica. Siamo partiti con la campagna sui social, ma andremo anche nelle strade e nelle piazze a raccontare cosa comporteranno realmente le pale eoliche in mare".

Andrea Oliva