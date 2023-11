"È la tassa della Angelini. Mobiliteremo la città"

"Chiamiamola con il suo nome: non sarà l’addizionale Irpef, ma la tassa della Angelini". È un attacco frontale quello rivolto contro la sindaca dal centrodestra riccionese (gruppi consigliari Lega, Forza Italia, Fd’I, Generazione Riccione, Noi Riccionesi, lista civica Renata Tosi). Nel mirino c’è la possibile reintroduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che la giunta sta valutando con la prossima manovra di bilancio. Un’opzione che la prima cittadina ha giustificato parlando della necessità di "dare gambe al corposo programma di opere pubbliche e di rafforzamento del welfare, ma anche per tamponare la possibile sforbiciata dei trasferimenti ai Comuni da parte dello Stato". Le forze di opposizione non ci stanno e vanno giù pesante. "La Angelini e il Pd, che hanno completamente sbagliato, per propria incompetenza tecnica, le previsioni per l’anno 2023, ora per rimediare, nel 2024, hanno deciso di propinarci una nuova tassa, che la Tosi aveva tolto: l’addizionale Irpef. E non solo la reintroducono – continua il centrodestra – ma la reintroducono fino al grado massimo previsto dalle leggi nazionali, lo 0,8% sul reddito di ogni singolo cittadino. Così, dal 2024, grazie alla Angelini, i lavoratori dipendenti troveranno una bella, pesante trattenuta nelle buste paga".

Il centrodestra bacchetta la maggioranza che prima "ha creato un buco nei conti pubblici di circa 2-3 milioni di euro, ed oggi, per rimediare, aumenta le tasse della stessa cifra. In un momento in cui le famiglie non arrivano a fine mese, la Angelini, insieme ai suoi amici del Pd, ad Ubaldi ed a Tirincanti, pensa bene di succhiare altre decine (o centinaia) di euro per coprire i buchi di un bilancio che loro stessi hanno creato per sola negligenza e imperizia. Su questo punto l’opposizione sarà durissima. Mobiliteremo la città. Faremo barricate".

Rincara la dose Gianluca Vannucci (Riccione in Azione). "Per risolvere i problemi del bilancio, si mettono le mani nelle tasche dei riccionesi introducendo nuovamente una tassa che era stata azzerata, invece di agire maggiormente sul controllo dei costi e sul recupero evasione fiscale". Ma non finisce qui. Secondo Vannucci, "oltre all’addizionale Irpef, la giunta Angelini ipotizza minori incassi per l’imposta di soggiorno rispetto al previsionale 2023, più debiti ed anticipazioni di tesoreria per 16 milioni di euro che avranno effetti negativi dal punto di vista dei costi e denotano una certa difficoltà di liquidità".