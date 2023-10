È l’ora di Vivere Riccione tra teatro e storia delle disco

Carlo Lucarelli ha aperto la stagione teatrale riccionnse, ma c’è tanto da scoprire in un programma che apre le porte della sala Granturismo e promette un autunno e un inverno con gradi nomi. E’ il grande teatro che Riccione conferma di avere nelle sue corde, raccontato nel fascicolo Vivere Riccione in uscita domani. Storie, personaggi e luoghi tornano nello speciale che ci accompagnerà nel mese di novembre. Sempre in novembre sul palco ci sarà Rocco Papaleo accompagnato da quattro musicisti. Papaleo porterà in scena il suo diario personale, fatto di parole e musica dal vivo. Qualche settimana più tardi Isabella Ferrari leggerà le eroine di Ovidio accompagnata al piano da Roberto Prosseda. Ma tanti altri saranno i protagonisti della stagione, da Anna Foglietta che renderà nuovamente omaggio alle Città invisibili di Italo Calvino e Elio Germano che darà voce al primo romanzo di Pier Paolo Pasolini con a fianco di Teho Teardo. e ancora Gioele Dix celebra il genio visionario di Dino Buzzati, Fabrizio Gifuni racconterà il lungo viaggio poetico e musicale di Giorgio Caproni, e Ambra Angiolini porterà sul palco il romanzo di Viola Ardone. L’autunno cambia i colori e le emozioni della città, stagione adatta a guardare il passato e le sue vicende. Racconteremo della Piramide che guardava il mondo dalla collina riccionese. Le notti del Cocoricò, quando un locale in riva all’Adriaico faceva tendenza nel resto d’Europa. Un sguardo al passato e uno all’Oriente con la coppia formata da Paolo Cevoli e dalla moglie Elisabetta che si apprestano a viaggiare con Pechino Express. Ancora dei riccionesi dopo Martina Colombari e il figlio Achille. Si continua a viaggiare ed anche a sognare con il giovane cestista Alessandro Scarponi.