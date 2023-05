È Matteo Fadda il nuovo presidente della Papa Giovanni

Matteo Fadda è il nuovo responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, il terzo dopo il fondatore don Oreste Benzi e Giovanni Paolo Ramonda che l’ha guidata per 15 anni dalla morte di don Benzi fino ad oggi. Fadda, 50enne, torinese, è stato eletto dall’assemblea generale a Rimini al secondo turno con una maggioranza del 70%, su un totale di 203 votanti. L’assemblea generale giuridica è composta dal responsabile generale uscente, dai responsabili di zona e dai delegati che rappresentano la Comunità nelle varie parti del mondo. L’Assemblea avrebbe dovuto tenersi alla Fiera di Cesena ma è stata spostata a Rimini a causa dell’alluvione. Il nuovo eletto resterà in carica per 5 anni: il cambio alla guida si è reso necessario considerato che un decreto del dicastero vaticano per i laici, approvato due anni fa da Papa Francesco, ha stabilito una durata massima di due mandati, 10 anni totali, per i responsabili dei movimenti e delle associazioni internazionali di fedeli laici. Matteo Fadda, sposato con Carla, padre di 4 figli naturali, è in Comunità dal 2005.